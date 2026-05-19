日本航空（JAL）は、フィンエアー搭乗時にFLY ON プログラムマイルUPボーナスの積算を5月1日から開始した。JALマイレージバンクでは、FLY ONポイントに応じて4つのステイタスがああり、ステイタス保有者には対象航空会社にマイル積算運賃での搭乗でボーナスマイルを積算している。積算率は、JMBダイヤモンド会員が130％、JGCプレミア会員とJMBサファイア会員が105％、JMBクリスタル会員が55％、JALグローバルクラブ（JGC）会員が35