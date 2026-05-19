国土交通省は、スターフライヤーに対して厳重注意を行った。エアバスの技術資料の改定により、乳幼児用救命胴衣の交換期限が短縮されたにもかかわらず、担当者がこれに気づかず、整備規程に反映されなかった。その後、担当部署の部長がその事実を確認したにもかかわらず、是正措置が速やかに講じられなかった。また、当該部長は整備規程への大幅な反映遅れを社内、国土交通省航空局に説明する事態を回避するため、整備規程の他の変