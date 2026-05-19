全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草のとんかつ店『とんかつ中根』です。編集：武内慎司さん“イチ推し”トマトソースがとんかつの旨みをグッと引き立てるフレンチで研鑽を積んだ父が浅草で、まずはとんかつ店を開業。その後、ホテルの寿司店で腕を磨いた息子・康太郎さんが加わり、とんかつ＆寿司という他にはない店が誕生した。もう25年近く前のことだ。肉と脂のバ