「健康診断の費用は会社が負担するもの？」「どこまで会社負担で、どこから整理が必要？」企業で健康診断を手配する立場になると、費用の扱いや運用ルールに迷うことが少なくありません。この記事では、健康診断の費用の基本ルールと実務の整理方法を、企業担当者向けに分かりやすく解説します。【関連記事】20代でも健康診断は必要？若いうちに受けるべき理由とおすすめの受診タイミング健康診断の費用はどこまで会社負担？まず押