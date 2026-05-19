俳優・永野芽郁さんのマネージャーが運営するInstagramアカウントは5月18日、投稿を更新。オフィシャルグッズの発売を告知し、永野さんの最新ショットを公開しました。【写真】グッズを身に着けた永野芽郁「バッグもシャツも激かわ」同アカウントは「フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』の発売を記念してオフィシャルグッズの販売が決定しました！」と報告し、3枚の写真を投稿。1枚目は、オリーブグリーン