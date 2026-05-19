日本時間5月19日、MLBのロサンゼルス・ドジャースがサンディエゴ・パドレスとの“首位決戦”第一試合に臨み、0-1の敗戦で2位に降ろされることとなった。【写真】「大谷ファン大集合案件」MLBユニフォームの“オンラインガチャ”ドジャースの先発は、山本由伸。7回3安打1失点の高騰を見せたものの、打線は無得点の不発に終わり、今季4敗目を喫した。大谷翔平は1番・指名打者で出場、3打数2安打を記録したが、惜しくも勝利を手繰