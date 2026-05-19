歌手の森口博子（57）が18日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「芸能生活の中で一番辛かった」「四面楚歌」に陥った過去を明かす場面があった。この日はタレントの森脇健児と出演。森脇とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演していた。森口は昨年で歌手デビュー40周年を迎えた。森口が「若い頃、不摂生してたのとはちょっと体が違うから10時