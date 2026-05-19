20日(水)は全国の広い範囲で雨が降る見込みです。その後も九州から関東ではしばらくすっきりしない天気が続くでしょう。次に晴れるのはいつになるのか？午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■19日夜は九州や四国で傘の出番19日(火)の昼頃まで晴れていた九州南部で雲が広がってきています。このあと、九州南部は所々で雨が降るでしょう。夕方以降は九州北部でも雨の降り出す所がありそうです。四国でも、お帰りが遅くなる方は