郄橋藍（24歳）は、取材エリアで誰よりも長く丁寧に取材に時間を割く。値打ちがないように思える質問にも、言葉を尽くして答える。親しさの度合いはあっても、相手によって態度を変えることもない。彼はまるで流れる水だ。定まった形はなく、それでいて彼そのもので、ごく自然に形を変える。川を流れる水が、岩に割れてもしぶきを上げて再びまみえるように、実体は変わらない。わかりやすく言えば、生き方に力みがない