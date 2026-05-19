人はなぜ悪質業者の存在を知っていても引っかかってしまうのか。行動経済学の専門家で青森大学客員教授の竹林正樹さんは「悪質業者は、被害者の心理特性（認知バイアス）を刺激して誘惑する手法を日夜考え、実践しているため、無防備のままでは到底太刀打ちできない。そこまでわかっている以上、私たちは認知バイアスを踏まえた仕組み作り（ナッジ）で防御していくのがベストだ」という――。※本稿は、竹林正樹『行動経済学トレー