パレスチナ紛争の元凶となったイギリスの「三枚舌外交」は、自国の学校ではどう教えられているのか。東大生集団「東大カルペ・ディエム」の著書『世界の歴史教科書を読み比べてみた』（星海社）より、紹介する――。写真＝iStock.com／arrarorro※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／arrarorro■「三枚舌外交」の深刻さが薄まっているイギリスの歴史の教科書は、紙面の都合や中学生向けという対象年齢を考慮しても、記述によ