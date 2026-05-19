【モデルプレス＝2026/05/19】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな手作り弁当を公開し、注目を集めている。【写真】44歳元モー娘。「栄養もボリュームも満点」照り焼きチキン・ゆで卵・ブロッコリーの弁当◆飯田圭織、手作り弁当公開飯田は「火曜日のお弁当」「塩麹照り焼きチキン」とつづり、2つのお弁当箱が並んだ写真を投稿。チキンにゆで卵、サラダやフルーツの並