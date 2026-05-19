K-POP最大手の一角であるHYBEのガールズグループに、また一つ不安材料が出た。LE SSERAFIMのチェウォンが、活動を一時中断することになったのだ。【写真】チェウォン、背中全開所属事務所SOURCE MUSICは5月19日、ファンコミュニティWeverseを通じて、チェウォンの健康状態と今後のスケジュールについて発表した。それによると、チェウォンは最近、首の痛みで病院治療を受け、医療陣から一定期間安静を取りながら回復の経過を見る必