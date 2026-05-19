【モデルプレス＝2026/05/19】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃがプロデュースするアイドル「Pretty Chuu」が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。【写真】YouTuberプロデュースアイドル、美脚輝くメンカラ衣装姿◆Pretty Chuu、話題曲で盛り上げるメンバーカラーの可愛らしい衣装で登場したPret