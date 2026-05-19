かつてINAC神戸レオネッサ、チェルシーFCウィメンでもプレーしたチ・ソヨンが、北朝鮮のネゴヒャン女子蹴球団との対決を前に並々ならぬ覚悟を語った。水原FCウィメンのチ・ソヨンは5月19日、「2025-2026 AFC女子チャンピオンズリーグ（AWCL）」準決勝の公式記者会見に出席した。【画像】「北朝鮮はヤクザ？」日本戦での“圧巻暴力プレー”水原FCウィメンは20日19時、ホームでネゴヒャン女子蹴球団と対戦する。この試合の勝者は、も