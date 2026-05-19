◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・いわき）巨人の船迫大雅投手が１９日、東日本国際大時代に過ごしたいわき市での試合開催を喜んだ。宮城県出身だが、福島県の聖光学院高に進学。大学はいわき市にある東日本国際大で「ここは大学のリーグ戦で使う球場なのでかなり使っていましたね」と懐かしんだ。この日の試合には、高校の同級生や後輩、大学の先輩らがボール拾いやボールボーイとして訪れており、交流も楽しん