◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・倉敷）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が「６番・左翼」でスタメン出場し、１軍デビューする。入団からケガによる３度の戦線離脱を経験したが、満を持して１軍初昇格。藤川監督は即スターターに名前を入れた。３番・森下から佐藤、大山、立石と“ドラフト１位カルテット”を形成。金丸に襲いかかる。また、岡山出身の同３位・岡城（筑波大）も「１番・中堅」で先発出