◆大相撲夏場所１０日目（１９日・両国国技館）東前頭１５枚目・翔猿（追手風）は、同９枚目・阿炎（錣山）を突き落とし、４場所ぶりに勝ち越した。いなされて一回転したが、素早く向き直り左から相手を突き、白星とし、２敗を守った。「すごくうれしい。ちょっとひやりとしたけど、体勢を立て直してよかった」翔猿は前日、東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）に敗れ、２敗に後退したが、この日は引きずらずに勝利。場所前には