今、フランスのパリで開かれているG7の財務相会合で議題にあがっているのは、最新のAI「クロード・ミュトス」です。最近、ニュースなどで聞くなどして耳にする機会も増えてきたということですが、このミュトスをめぐって、対策を進める動きがあるといいます。経済部の後閑駿一記者に聞きます。■500万回以上テストも…見逃されていた欠陥見抜くミュトスは、アメリカの新興企業アンソロピック社が開発したAIで、世界の関心を集めて