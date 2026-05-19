俳優の伊藤英明（50）が18日、自身のインスタグラムを更新。「つまらぬものを買ってしまったよ」と楽しげに報告し、ちゃめっ気あふれる“ショッピング動画”を公開した。【動画】「テクマクマヤコン」コンビニで“魔法使い”のように会計する伊藤英明伊藤は「また！つまらぬものを買ってしまったよ#星型カードケース」とつづり、コンビニで買い物をするオフ感満載の動画をアップ。無造作ヘアで水を2本手にしてレジへ移動し、