先月、埼玉県吉川市で男性（58）がオートバイにはねられ死亡したひき逃げ事件で、警察は現場から逃走していた58歳の男を逮捕しました。過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕されたのは埼玉県越谷市の会社員、塩田淳容疑者（58）です。塩田容疑者は先月21日の夜、吉川市上内川の市道で倒れていた小島政浩さん（58）をオートバイではねて死亡させ、現場から逃走した疑いがもたれています。警察によりますと、防犯カメラの映像や目撃し