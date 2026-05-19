JR京浜東北線で、線路の保守作業が日中に行われています。JR東日本によりますと、線路の保守作業はこれまで終電後に行われていましたが、働き方改革や工事の効率化を進めるため、2026年度から都心部でも昼間の作業を導入していく方針です。街の人たちは「夜勤とか大変だと思うので全然いいと思う」「すごくいいことかと思う。どういった効果が出るかはこれからだと思う」と話しました。線路の保守作業が行われる京浜東北線では、田