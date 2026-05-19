俳優の福井裕子さんが5月5日、食道がんで亡くなりました。75歳でした。【写真】食道がんで亡くなった福井裕子さん所属する円企画が5月19日、公式サイトを通じて発表したもので、「弊社所属俳優福井裕子儀かねてから病気療養中でございましたが去る令和八年五月五日享年七十五歳食道癌のため逝去致しましたここに生前賜りましたご厚誼に深謝し謹んでご通知申し上げます」と伝えました。葬儀、告別式は故人の遺志に