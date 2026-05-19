産休中のAさんは、妊娠初期から体調不良が続き、流産の危険もあって入退院を繰り返していました。そんな中、夫の様子に違和感を覚え、密かにスマートフォンを確認したところ、女性との親密なやり取りを発見したのです。相手は夫の元彼女で、しかも既婚者でした。【写真】夫が1人で外泊…浮気を疑った妻が、興信所に調査依頼結果にSNS爆笑「撮られた写真面白すぎ」さらに相手女性の夫は、Aさんの夫の上司で、社長の身内という関係