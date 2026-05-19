5月17日（日）に放送した「緊急生解説 池上彰の激動！世界情勢SP 小泉進次郎防衛大臣にインタビュー」を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信。「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】＜イラン攻撃＞池上彰が日本経済への影響を深掘り 今後のマーケットは？終わったばかりの米中首脳会談と、その後のトランプ大統領と習主席の動向を専門家と共に独自分析！また、