アニメ版も人気を集める小説『薬屋のひとりごと』の原作の世界観を楽しめる期間限定テーマカフェ「『薬屋のひとりごと』原作小説カフェ」が、東京に続き大阪にも期間限定でオープンする。東京・池袋では14日より開催中で、大阪・梅田では28日より展開される。【写真一覧】猫猫、小蘭、子翠の“友情の味”を表現した「友情の氷菓（アイス）」など、提供メニュー例／オリジナルグッズ同カフェは『薬屋のひとりごと』の物語世界を