トヨタは、2月16日に施行された新制度を活用し、トヨタの米国工場で生産したピックアップトラック『タンドラ（Tundra）』と、SUV『ハイランダー（Highlander）』を日本国内に導入。トヨタモビリティ東京を通じて4月2日に発売をスタートした。【写真多数】圧倒的な大きさ…トヨタ『タンドラ』『ハイランダー』内外装全部見せ本制度は、米国で製造され、米国の安全性に適合する車両について、日本国内で追加の試験を行わずに販売