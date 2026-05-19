元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が15日、自身のインスタグラムを更新。叔母との2ショット写真を公開した。【写真】「良い写真ですね」「とても幸せそう」92歳になる叔母の肩を抱く魔裟斗魔裟斗は「92歳になる叔母に会ってきました」とつづり、再会2ショットを掲載。魔裟斗に肩を抱かれた叔母はニッコリとほほ笑み、和やかな家族時間の1コマをとらえている。コメント欄には「良い写真ですね」「お元気そうで何よりです