◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、いわき)ここまで6連勝と勢いに乗る巨人。福島県いわき市で行われるヤクルト戦のスタメンを発表しました。野手は前回試合から2選手を入れ替え。「2番・セカンド」で吉川尚輝選手を起用しました。さらにキャッチャーとして大城卓三選手を5番で起用しています。先発マウンドにあがるのは、今季3度目の登板を迎える戸郷翔征投手。今季初登板となった4日のヤクルト戦では5回5失点を喫してお