演歌歌手大江裕（36）が19日、東京・銀座タクトで「大江裕スペシャルライブat GINZA」を開いた。昼夜2回で、13日に発売した新曲「あばよさよなら／女の夜汽車」の2曲を含む、全13曲をそれぞれ熱唱した。新曲は師匠の北島三郎（89）が「原譲二」名義で作詞・作曲。開演前に会見した大江は「最初は『あばよさよなら』を北島先生からいただいて、その後に『女の夜汽車』をいただきました。『あばよ−』で行くぞとなってレコーディング