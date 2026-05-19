歌手・森高千里（５７）が１９日、ＴＯＫＹＯＦＭのラジオ番組「ＴＨＥＴＲＡＤ」にゲスト出演した。番組では、数多くある森高のヒット曲を紹介したが、その中に１９９２年にリリースした「私がオバさんになっても」もあった。ＭＣの稲垣吾郎は「初めて出てきた時の、この言葉のセンスっていうか、衝撃的だった。覚えてるもんね」と絶賛。さらに「これももちろんターニングポイント？」と聞くと、森高は「そうですね。こ