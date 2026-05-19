俳優の山本耕史（４９）が１９日、大阪市内で行われた日米合作ブロードウェイミュージカル「フル・モンティ」大阪公演（９月１０〜１４日、大阪・新歌舞伎座）の取材会に出席した。１９９７年に上映された英映画をミュージカル化。ミュージカル「ＲＥＮＴ」（２０２４年）でタッグを組んだ演出家のトレイ・エレット、渡米している芸人のゆりやんレトリィバァやブロードウェイで活躍する実力派俳優が日本に集結し、全編英語で繰