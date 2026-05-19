今年デビューの西優哉騎手（２６）＝大井・沢佳宏厩舎所属＝が５月１９日の大井３Ｒでコトブキエースに騎乗し１着となり、今年４月１３日の初騎乗から５８戦目で初勝利を挙げた。西は地方競馬教養センターに９６期として入所したが体重などに悩み退所。牧場経験を経て、大井の調教専門厩務員となった。その後、騎手への思いを諦めきれず、一発試験を６回受験し合格した。念願の勝利に「厩舎側だった時は、騎手にもっとこう乗って