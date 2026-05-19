韓国発のグローバルガールグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）の韓国出身メンバー、ＫＩＭＣＨＡＥＷＯＮ（キム・チェウォン、２５）が、首の痛みのため、活動を休むことが１９日、わかった。告知されていたスケジュールには参加しない。事務所は「Ｗｅｖｅｒｓｅ」を通したサイトに「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭのメンバーＫＩＭＣＨＡＥＷＯＮの健康状態およびスケジュールについてお知らせいたします。ＫＩ