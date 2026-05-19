◆大相撲夏場所１０日目（１９日・両国国技館）西前頭１３枚目・玉鷲（片男波）は、同８枚目・朝白龍（高砂）を押し出し、初白星とした。初顔の相手に頭から当たり、右のど輪で一気に勝負をつけ、館内は大歓声に包まれた。右脚を痛めた状態で場所に臨んでいるが、幕内残留を確定させるためには、６勝以上が必要でこの日はどうにか踏みとどまった。４１歳の鉄人は今場所が幕内在位１００場所目。この日の勝利で、幕内勝ち星が７