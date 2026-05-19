◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）＝５月１９日、美浦トレセン古豪が２年２か月ぶりの勝利へ闘志を燃やす。ヴァルツァーシャル（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父マクフィ）は、前走のマーチＳで２番人気に支持された。道中からポジションを上げて、大外から懸命に伸びたが、４着まで。高木調教師は「展開が向かなかった」と悔しがる。ハンデ戦の５８・５キロから、別定戦で５７キロの斤量