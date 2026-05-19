ヴィクトリアマイルで２着だったカムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は、秋はエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１５日、京都・芝２２００メートル）を目標にする。それまでに１戦挟む予定。５月１９日、友道調教師が発表した。友道調教師は「元々、距離があった方が良さそうな馬だったし、秋は距離を戻していこうかな」と見通しを語った。同馬はレース後、東京競馬場から宮城・山元トレーニングセンタ