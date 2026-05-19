◇大相撲夏場所10日目（2026年5月19日両国国技館）西前頭13枚目の玉鷲（41＝片男波部屋）は西前頭8枚目の朝白龍（27＝高砂部屋）を押し出しで破り、10日目で初白星を挙げた。立ち合い頭で当たると、のど輪で起こして力強く前進。そのまま押し出した。勝負が決まると大きく息をついた。館内は大歓声に包まれた。取組後には「地に足がついた相撲が取れた。（大歓声は）ありがたかった」とコメントした。幕内通算100場所