知人が住むアパートに侵入し、10万円相当の日本刀2本を奪った疑いで男2人が逮捕されました。小林豊容疑者（58）ら男2人は5月16日、東京・練馬区のアパートの部屋に侵入し、住人の男性の頭を殴るなどの暴行を加え、日本刀2本を奪った疑いが持たれています。小林容疑者らは目出し帽をかぶり、バールでドアをこじ開けて侵入し、部屋に飾られていた日本刀を奪って逃げたということです。小林容疑者と被害にあった男性は知り合いで、部