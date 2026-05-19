歌手の森高千里（57）が、19日放送のTOKYOFM「THETRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演し、楽器演奏について語った。87年に「NEWSEASON」で歌手デビュー。音楽番組ではスタンディングで、電子ドラムをたたきながら歌うというパフォーマンスを披露したこともあった。稲垣吾郎からは「ドラムをはじめとする、さまざまな楽器を演奏されるスタイルは、いつごろ完成されたんですか？斬新でした」と、驚きをもって問われた