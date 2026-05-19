エボラ出血熱の死者が100人を超えました。アフリカ連合のCDC（疾病対策センター）は18日、コンゴ民主共和国の東部イトゥリ州を中心に広がるエボラ出血熱について、感染したとみられる死者が106人、感染疑い例が395人にのぼると発表しました。また、現地の宣教団体やアメリカのCDCによりますと、コンゴで活動していたアメリカ人の男性医師1人の感染が確認され、治療のためドイツに移送される予定です。さらに、医師の家族5人と同僚