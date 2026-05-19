朝4時起床で子どもの支度をして、仕事で接客…帰宅してからも夕食、風呂、寝かしつけで手が離せません。なのに夫は、帰ってくると寝転がってスマホ。家事も育児も妻にお任せ状態…。職場復帰したばかりの更紗は、まさか夫がここまで協力しないとは思っていなかったのです。>>【まんが】夫に「仕事辞めれば」と言われました(ウーマンエキサイト編集部)