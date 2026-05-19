【ロンドン共同】世界的に権威ある造園コンクール「チェルシーフラワーショー」が19日、ロンドンで開幕し、長崎市出身の庭園デザイナー石原和幸さん（68）が「ショーガーデン部門」で金メダルに次ぐシルバーギルトメダルを獲得した。