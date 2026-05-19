自民党は、子どもによるSNSの長時間利用について、事業者に対応を求める提言案を取りまとめました。自民党のプロジェクトチームが取りまとめた提言案では、子どもによるSNSや動画配信サービスの長時間利用は「子どもの心身の発達に大きな影響を及ぼしている」とした上で、プラットフォーム事業者などに対応を求めました。具体的には、子どもへのリスク評価を求めたほか、子どもへの影響に配慮した設計や透明性の確保を義務づけます