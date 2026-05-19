セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年5月19日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。増量パッケージの飲料が対象になっている無料券も「1個買うと1個もらえる」キャンペーン5月19日から25日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは3つ。1つめの対象商品は、キリン「午後の紅茶」の「ミルクティー」「ストレートティー」「レモンティ