BESV JAPANは5月20日に、次世代プレミアムe-Bike「BESV（ベスビー）」の、愛犬とともに日常の移動を楽しむための特別仕様「Votani Q3 Pet Custom Edition」を、100台限定で発売する。カラーは、スノーホワイト、グロスブラック、ミルキーベージュ、カッパーゴールドの4色。価格は19万8000円。●100台限定で発売「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、ペットを「運ぶ」のではなく家族として一緒に移動するためのプロダクト。専用