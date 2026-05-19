米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア2026（SSFF＆ASIA）」は19日、「第2回サイバーエージェント縦型アワード」のノミネート12作品を発表した。【画像】「縦型アワード」ノミネート12作品（一覧）同映画祭史上最多となる663の応募の中から、ショートドラマやSNS動画などで、高い効果や表現力を発揮した優れた縦型作品を選出した。ノミネート作品は、前回もファイナリスト