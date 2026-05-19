中国国家郵政局が5月18日に発表したデータによると、中国の4月の宅配便発展指数は前年同期比0．3％増でした。業界は引き続き着実な成長傾向を維持し、利便性の高いサービスの拡大と新技術の普及が注目点となっています。国家郵政局の最新データによると、4月の中国宅配便発展指数は前年同月比0．3％増の444．4でした。4月は休日の消費にけん引され、宅配企業は利便性の高いサービス拡充に積極的に取り組み、空港、駅、ホテル、人気