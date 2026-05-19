グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして誕生したユニット・JI BLUEのJO1・白岩瑠姫＆河野純喜、INI・佐野雄大＆池崎理人（※崎＝たつさき）が、22日発売のファッション誌『CanCam』7月号に登場する。【別カット】鍛え上げられた腹筋がチラリ！JI BLUE・河野純喜初夏の空気をまとった爽やかなビジュアルと、4人が放つ“ピ