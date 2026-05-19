歌手・俳優の香取慎吾が、21日発売の雑誌『JUNON』7月号（主婦と生活社）に登場する。【写真】眩しい！とびっきりの笑顔を見せた香取慎吾あわただしい感じには見えないけれど、頭のなかはいつでもフル回転している香取の“普通の人”とは違いそうな時間感覚を探るべく、子どものころの思い出から、千秋楽に向けて快走中の舞台の話まで聞く。不思議な第六感や「最高の思い出ですね（笑）」と語るエピソードも飛び出してくる。